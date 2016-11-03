У США хочуть обладнати "електрозаправками" 40 тисяч кілометрів хайвеїв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Адміністрація президента Сполучених Штатів опублікувала у четвер, 3 листопада, плани обладнати станціями для підзарядки електричних автомобілів приблизно 40 тисяч кілометрів американських доріг. Планується, що "національні коридори для заряджання електричних авто" проляжуть територіями 35 з 50 штатів, а також у столиці США Вашингтоні, передає УНН із посиланням на DW.
Так, станціями для підзарядки електрокарів будуть обладнані 48 федеральних швидкісних доріг між різними штатами, які будуть визначені міністерством транспорту США. Як йдеться у оприлюднених Білим домом планах, водії можуть розраховувати, що станції підзарядки на цих шляхах будуть розташовані щонайменше через кожні 80 кілометрів. Ці заходи є "ключовими кроками для збільшення використання електромобілів і інфраструктури для підзарядки, необхідної для їхньої підтримки".
Як зазначають у Білому домі, з 2008 року кількість станцій підзарядки для електромобілів у США збільшилась у десятки разів - з менш ніж 500 до 16 тисяч.
"Федеральний уряд та приватний сектор, працюючи разом, зможуть гарантувати доступ для водіїв електромобілів до станцій підзарядки вдома, на роботі і у дорозі - і таким чином утвердити новий підхід для транспортування, який рухатиме Америку вперед", - йдеться у повідомленні Білого дому.