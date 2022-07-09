В США инженеры разработали робота для помощи людям с деменцией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Инженеры из Университета Миннесоты в Дулуте (США) разработали робота, он призван помогать людям с деменцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Как отмечается, первый экземпляр уже приступил к работе в одном из домов престарелых в Миннесоте. Робот может устанавливать зрительный контакт, реагировать на выражение лица и разговаривать с людьми.
Кроме этого, он запрограммирован на проведение "когнитивной терапии", обеспечение развлечений и замечает, когда распорядок пациентов изменяется.
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"Это важный шаг и начало в улучшении качества жизни пожилых людей и людей с деменцией с помощью гуманоидных роботов", – отметила профессор информатики Аршиа Хан, участвовавшая в проекте.
Как ожидается, в ближайшие недели такие роботы начнут работать еще в семи домах престарелых по всей Миннесоте.
Напомним
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