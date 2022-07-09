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У США інженери розробили робота для допомоги людям із деменцією

У США інженери розробили робота для допомоги людям із деменцією

Київ • УНН

 • 157609 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Інженери з Університету Міннесоти в Дулуті (США) розробили робота, він покликаний допомагати людям із деменцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Як зазначається, перший екземпляр вже приступив до роботи в одному з будинків для літніх людей у Міннесоті. Робот може встановлювати зоровий контакт, реагувати на вираз обличчя, а також розмовляти з людьми.

Крім цього, він запрограмований на проведення "когнітивної терапії", забезпечення розваг та помічає, коли розпорядок пацієнтів змінюється.

Цитата

"Це важливий крок і початок у покращенні якості життя людей похилого віку та людей із деменцією за допомогою гуманоїдних роботів", – зазначила професор інформатики Аршіа Хан, яка брала участь в проекті.

Як очікується, найближчими тижнями такі роботи почнуть працювати ще в семи будинках для літніх людей по всій Міннесоті.

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