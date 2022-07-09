У США інженери розробили робота для допомоги людям із деменцією

Деталі

Як зазначається, перший екземпляр вже приступив до роботи в одному з будинків для літніх людей у Міннесоті. Робот може встановлювати зоровий контакт, реагувати на вираз обличчя, а також розмовляти з людьми.

Крім цього, він запрограмований на проведення "когнітивної терапії", забезпечення розваг та помічає, коли розпорядок пацієнтів змінюється.

Цитата

"Це важливий крок і початок у покращенні якості життя людей похилого віку та людей із деменцією за допомогою гуманоїдних роботів", – зазначила професор інформатики Аршіа Хан, яка брала участь в проекті.

Як очікується, найближчими тижнями такі роботи почнуть працювати ще в семи будинках для літніх людей по всій Міннесоті.

Нагадаємо

Вчені Токійського університету створили роботизований палець, покритий живою шкірою.