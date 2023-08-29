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В США вертолет пожарно-спасательной службы врезался в жилой дом

В США вертолет пожарно-спасательной службы врезался в жилой дом

Киев • УНН

 • 611272 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В США, в штате Флорида, вертолет пожарно-спасательной службы врезался в жилой дом. В результате аварии два человека погибли и еще четверо получили ранения. Об этом сообщает WSVN, пишет УНН.

Детали 

Авария повлекла смерть фельдшера спасательной службы и жителя жилого дома. 

Вертолет врезался в дом  около 8:45 утра по местному времени в Помпано-Бич, штат Флорида.

В Департаменте шерифа подтвердили, что на борту вертолета находились три человека, двое из них госпитализированы. Представители правительства США отметили, что серьезных повреждений пострадавшие, которых доставили в больницу, не получили. 

Отмечается, что вертолет направлялся на вызов о ДТП. Но уже через три минуты после вылета у вертолета произошел сбой двигателя, что и привело к тому, что он врезался в дом. В результате аварии возник сильный пожар, который уничтожил по меньшей мере две квартиры.

Жители дома были эвакуированы. 

Представители правительства отметили, что полиция начала расследование аварии.

Напомним

По данным министерства обороны страны, в понедельник в восточной части Саудовской Аравии разбился истребитель.

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