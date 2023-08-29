В США вертолет пожарно-спасательной службы врезался в жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В США, в штате Флорида, вертолет пожарно-спасательной службы врезался в жилой дом. В результате аварии два человека погибли и еще четверо получили ранения. Об этом сообщает WSVN, пишет УНН.
Детали
Авария повлекла смерть фельдшера спасательной службы и жителя жилого дома.
Вертолет врезался в дом около 8:45 утра по местному времени в Помпано-Бич, штат Флорида.
В Департаменте шерифа подтвердили, что на борту вертолета находились три человека, двое из них госпитализированы. Представители правительства США отметили, что серьезных повреждений пострадавшие, которых доставили в больницу, не получили.
Отмечается, что вертолет направлялся на вызов о ДТП. Но уже через три минуты после вылета у вертолета произошел сбой двигателя, что и привело к тому, что он врезался в дом. В результате аварии возник сильный пожар, который уничтожил по меньшей мере две квартиры.
Жители дома были эвакуированы.
Представители правительства отметили, что полиция начала расследование аварии.
Напомним
По данным министерства обороны страны, в понедельник в восточной части Саудовской Аравии разбился истребитель.