В США вертолет пожарно-спасательной службы врезался в жилой дом

Детали

Авария повлекла смерть фельдшера спасательной службы и жителя жилого дома.

Вертолет врезался в дом около 8:45 утра по местному времени в Помпано-Бич, штат Флорида.

В Департаменте шерифа подтвердили, что на борту вертолета находились три человека, двое из них госпитализированы. Представители правительства США отметили, что серьезных повреждений пострадавшие, которых доставили в больницу, не получили.

Отмечается, что вертолет направлялся на вызов о ДТП. Но уже через три минуты после вылета у вертолета произошел сбой двигателя, что и привело к тому, что он врезался в дом. В результате аварии возник сильный пожар, который уничтожил по меньшей мере две квартиры.

Жители дома были эвакуированы.

Представители правительства отметили, что полиция начала расследование аварии.

Напомним

По данным министерства обороны страны, в понедельник в восточной части Саудовской Аравии разбился истребитель.