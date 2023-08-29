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У США гелікоптер пожежно-рятувальної служби врізався в житловий будинок

У США гелікоптер пожежно-рятувальної служби врізався в житловий будинок

Київ • УНН

 • 611273 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У США, у штаті Флорида, гелікоптер пожежно-рятувальної служби врізався в житловий будинок. Унаслідок аварії двоє людей загинули та ще четверо зазнали поранень. Про це повідомляє WSVN, пише УНН.

Деталі 

Аварія спричинила смерть фельдшера рятувальної служби та мешканця житлового будинку. 

Гелікоптер врізався у будинок  близько 8:45 ранку за місцевим часом у Помпано-Біч, штат Флорида.

У Департаменті шерифа підтвердили, що на борту гелікоптера перебували троє людей, двоє з них госпіталізовано. Представники уряду США зазначили, що серйозних ушкоджень постраждалі, яких доправили до лікарні, не зазнали. 

Зазначається, що вертоліт прямував на виклик щодо ДТП. Але вже через три хвилини після вильоту у гелікоптера стався збій двигуна, що і спричинило те, що він врізався у будинок. Унаслідок аварії виникла сильна пожежа, яка знищила щонайменше дві квартири.

Мешканців будинку було евакуйовано. 

Представники уряду зауважили, що поліція розпочала розслідування аварії.

Нагадаємо

За даними міністерства оборони країни, у понеділок у східній частині Саудівської Аравії розбився винищувач.

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