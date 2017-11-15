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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 21232 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 51326 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 70873 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 77697 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78104 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62824 просмотра

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В США до сих пор не определились относительно введения миротворцев на Донбасс

В США до сих пор не определились относительно введения миротворцев на Донбасс

Киев  •  УНН

 • 14595 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В США изучают возможность введения миротворческой миссии ООН на Донбасс и считают нужным разместить миротворцев на всей оккупированной территории. Об этом во время пресс-брифинга сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, передает УНН.

"Мы продолжаем изучать возможность введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта - это не простая задача", - отметил он.

По словам Митчелла, в США считают нужным в случае введения миротворцев ООН, разместить их по всей территории линии соприкосновения.

"Безусловно, мы в США считаем, в таком случае миротворческие силы должны вводиться по всей оккупированной территории и включать также отвод вооружений в места постоянной дислокации", - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не слышал предложений США о миротворцах на Донбассе.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что чиновники США в ближайшее время готовятся предложить России план по размещению на Донбассе 20 тыс. миротворцев ООН.

В Совете федерации РФ заявили, что предложенное США количество миротворцев в 20 тыс. человек создаст прямую угрозу Донбассу и усилит напряженность в регионе.

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