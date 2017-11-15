В США до сих пор не определились относительно введения миротворцев на Донбасс

"Мы продолжаем изучать возможность введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта - это не простая задача", - отметил он.

По словам Митчелла, в США считают нужным в случае введения миротворцев ООН, разместить их по всей территории линии соприкосновения.

"Безусловно, мы в США считаем, в таком случае миротворческие силы должны вводиться по всей оккупированной территории и включать также отвод вооружений в места постоянной дислокации", - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не слышал предложений США о миротворцах на Донбассе.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что чиновники США в ближайшее время готовятся предложить России план по размещению на Донбассе 20 тыс. миротворцев ООН.

В Совете федерации РФ заявили, что предложенное США количество миротворцев в 20 тыс. человек создаст прямую угрозу Донбассу и усилит напряженность в регионе.