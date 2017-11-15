У США досі не визначились щодо введення миротворців на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У США вивчають можливість введення миротворчої місії ООН на Донбас та вважають за потрібне розмістити миротворців по всій окупованій території. Про це під час прес-брифінгу сказав помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл, передає УНН.
“Ми продовжуємо вивчати можливість введення миротворчої місії ООН в зону конфлікту — це не просте завдання”, — зазначив він.
За словами Мітчелла, у США вважають за потрібне у разі введення миротворців ООН, розмістити їх по всій території лінії зіткнення.
“Безумовно, ми в США вважаємо, в такому випадку миротворчі сили повинні вводитись по всій окупованій території і включати також відведення озброєнь до місць постійної дислокації”, — наголосив він.
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що не чув пропозицій США про миротворців на Донбасі.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що чиновники США найближчим часом готуються запропонувати Росії план з розміщення на Донбасі 20 тис. миротворців ООН.
У Раді федерації РФ заявили, що запропонована США кількість миротворців в 20 тис. осіб створить пряму загрозу Донбасу і посилить напругу в регіоні.