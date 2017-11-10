США запропонують РФ план розміщення 20 тис. миротворців на Донбасі - WSJ

Зазначається, що пропозиція обумовлена надією Парижа і Берліна на те, що президент РФ Володимира Путіна дійсно готовий врегулювати конфлікт і шукає вихід з військової підтримки бойовиків на Донбасі.

Проте, де саме США пропонують розмістити миротворців, у матеріалі не повідомляється.

Нагадаємо, Лавров розкритикував слова спецпредставника державного департаменту США з питань України Курта Волкера щодо місії ООН на Донбасі.

Як повідомляв УНН, у вересні Путін заявив, що не проти миротворців ООН на Донбасі.