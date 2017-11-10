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США запропонують РФ план розміщення 20 тис. миротворців на Донбасі - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Чиновники США найближчим часом готуються запропонувати Росії план по розміщенню на Донбасі 20 тис. миротворців ООН. Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН

Зазначається, що пропозиція обумовлена надією Парижа і Берліна на те, що президент РФ Володимира Путіна дійсно готовий врегулювати конфлікт і шукає вихід з військової підтримки бойовиків на Донбасі.

Проте, де саме США пропонують розмістити миротворців, у матеріалі не повідомляється.

Нагадаємо, Лавров розкритикував слова спецпредставника державного департаменту США з питань України Курта Волкера щодо місії ООН на Донбасі.

Як повідомляв УНН, у вересні Путін заявив, що не проти миротворців ООН на Донбасі.

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