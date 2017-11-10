США предложат РФ план размещения 20 тыс. миротворцев на Донбассе - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Чиновники США в ближайшее время готовятся предложить России план по размещению на Донбассе 20 тыс. Миротворцев ООН. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
Отмечается, что предложение обусловлено надеждой Парижа и Берлина на то, что президент РФ Владимира Путина действительно готов урегулировать конфликт и ищет выход из военной поддержки боевиков на Донбассе.
Однако, где именно США предлагают разместить миротворцев, в материале не сообщается.
Напомним, Лавров раскритиковал слова спецпредставителя госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера о миссии ООН в Донбассе.
Как сообщал УНН, в сентябре Путин заявил, что не против миротворцев ООН в Донбассе.