США предложат РФ план размещения 20 тыс. миротворцев на Донбассе - WSJ

Отмечается, что предложение обусловлено надеждой Парижа и Берлина на то, что президент РФ Владимира Путина действительно готов урегулировать конфликт и ищет выход из военной поддержки боевиков на Донбассе.

Однако, где именно США предлагают разместить миротворцев, в материале не сообщается.

Напомним, Лавров раскритиковал слова спецпредставителя госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера о миссии ООН в Донбассе.

Как сообщал УНН, в сентябре Путин заявил, что не против миротворцев ООН в Донбассе.