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Путін заявив, що не чув пропозицій США про миротворців на Донбасі

Путін заявив, що не чув пропозицій США про миротворців на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російська сторона не отримувала пропозицій США про розміщення на Донбасі міжнародного контингенту миротворців чисельністю 20 тис. осіб. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками саміту АТЕС, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Я про це нічого не чув, нічого про це не знаю, тому коментувати це неможливо", - сказав В.Путін.

За його словами, "припущення - це одне, а коли на папір кладуть якусь пропозицію, там часто виглядає зовсім по-іншому".

"Чого коментувати, якщо цього немає. Якщо будуть якісь пропозиції - подивимося", - заявив В.Путін.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що чиновники США найближчим часом готуються запропонувати Росії план з розміщення на Донбасі 20 тис. миротворців ООН.

У Раді федерації РФ заявили, що запропонована США кількість миротворців в 20 тис. осіб створить пряму загрозу Донбасу і посилить напругу в регіоні.

Українські Національні Новини

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