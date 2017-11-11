Путін заявив, що не чув пропозицій США про миротворців на Донбасі

"Я про це нічого не чув, нічого про це не знаю, тому коментувати це неможливо", - сказав В.Путін.

За його словами, "припущення - це одне, а коли на папір кладуть якусь пропозицію, там часто виглядає зовсім по-іншому".

"Чого коментувати, якщо цього немає. Якщо будуть якісь пропозиції - подивимося", - заявив В.Путін.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що чиновники США найближчим часом готуються запропонувати Росії план з розміщення на Донбасі 20 тис. миротворців ООН.

У Раді федерації РФ заявили, що запропонована США кількість миротворців в 20 тис. осіб створить пряму загрозу Донбасу і посилить напругу в регіоні.