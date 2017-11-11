Путін заявив, що не чув пропозицій США про миротворців на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російська сторона не отримувала пропозицій США про розміщення на Донбасі міжнародного контингенту миротворців чисельністю 20 тис. осіб. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками саміту АТЕС, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Я про це нічого не чув, нічого про це не знаю, тому коментувати це неможливо", - сказав В.Путін.
За його словами, "припущення - це одне, а коли на папір кладуть якусь пропозицію, там часто виглядає зовсім по-іншому".
"Чого коментувати, якщо цього немає. Якщо будуть якісь пропозиції - подивимося", - заявив В.Путін.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що чиновники США найближчим часом готуються запропонувати Росії план з розміщення на Донбасі 20 тис. миротворців ООН.
У Раді федерації РФ заявили, що запропонована США кількість миротворців в 20 тис. осіб створить пряму загрозу Донбасу і посилить напругу в регіоні.