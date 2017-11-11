Совет Федерации РФ отвергла предложение о 20 тыс. миротворцев на Донбассе

"Чем будут заниматься на востоке Украины 20 тыс. вооруженных людей? Это же, если брать количественный показатель, практически две дивизии! Понятно, что для заявленных целей "обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ" достаточно гораздо более малочисленного контингента. А такое число явно создаст прямую угрозу Донбасса, способствовать еще большей напряженности в регионе ", - заявил сенатор, комментируя заявление газеты Wall Street Journal.

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Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что чиновники США в ближайшее время готовятся предложить России план по размещению на Донбассе 20 тыс. миротворцев ООН.