Рада Федерації РФ відкинула пропозицію про 20 тис. миротворців на Донбасі

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Запропонована США кількість миротворців на сході України в 20 тисяч чоловік створить пряму загрозу Донбасу і посилить напруженість в регіоні. Про це заявив глава комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв, повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

"Чим будуть займатися на сході України 20 тисяч озброєних людей? Це ж, якщо брати кількісний показник, практично дві дивізії! Зрозуміло, що для заявлених цілей "забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ" доситатньо значно меншого контингенту. А таке число явно створить пряму загрозу Донбасу, сприятиме ще більшій напруженості в регіоні ", - заявив сенатор, коментуючи заяву газети Wall Street Journal.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін заявив, що не проти миротворців ООН на Донбасі

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що чиновники США найближчим часом готуються запропонувати Росії план по розміщенню на Донбасі 20 тис. миротворців ООН.

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