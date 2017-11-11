Путин заявил, что не слышал предложений США о миротворцах на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российская сторона не получала предложений США о размещении на Донбассе международного контингента миротворцев численностью 20 тыс. человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, поэтому комментировать это невозможно", - сказал В.Путин.
По его словам, "предположения - это одно, а когда на бумагу кладут какое-то предложение, там часто выглядит совсем по-другому".
"Чего комментировать, если этого нет. Если будут какие-то предложения - посмотрим", - заявил В.Путин.
Напомним, идание The Wall Street Journal сообщило, что чиновники США в ближайшее время готовятся предложить России план по размещению на Донбассе 20 тыс. миротворцев ООН.
В Совете федерации РФ заявили, что предложенное США количество миротворцев в 20 тыс. человек создаст прямую угрозу Донбассу и усилит напряжение в регионе.