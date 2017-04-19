В США боевик по кличке "Черный Иисус" застрелил трех прохожих
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В центре города Фресно (Калифорния, США) темнокожий боевик по кличке “Черный Иисус” убил трех человек и еще одного ранил, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Прежде чем он был взят под стражу, он выкрикивал” Аллах Акбар!“", — рассказали в полиции.
“Подозреваемый, 39-летний Али Кари Мухаммад, также разыскивался в связи со стрельбой на прошлой неделе в безоружного охранника мотеля в городе Фресно”, — сообщил шеф полиции Джерри Дайер.
“Мухаммад выстрелил не менее 16 раз”, — добавил полицейский.