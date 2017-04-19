В США боевик по кличке "Черный Иисус" застрелил трех прохожих

“Прежде чем он был взят под стражу, он выкрикивал” Аллах Акбар!“", — рассказали в полиции.

“Подозреваемый, 39-летний Али Кари Мухаммад, также разыскивался в связи со стрельбой на прошлой неделе в безоружного охранника мотеля в городе Фресно”, — сообщил шеф полиции Джерри Дайер.

“Мухаммад выстрелил не менее 16 раз”, — добавил полицейский.