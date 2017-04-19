У США бойовик на прізвисько "Чорний Ісус" застрелив трьох перехожих

“Перш ніж він був узятий під варту, він вигукував „Аллах Акбар!“”, — розповіли в поліції.

“Підозрюваний, 39-річний Алі Карі Мухаммад, також розшукувався у зв’язку зі стріляниною на минулого тижня в беззбройного охоронця мотелю у місті Фресно”, — повідомив шеф поліції Джеррі Дайер.

“Мухаммад вистрілив не менше 16 разів”, — додав поліцейський.