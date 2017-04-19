У США бойовик на прізвисько "Чорний Ісус" застрелив трьох перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В центрі міста Фресно (Каліфорнія, США) темношкірий бойовик на прізвисько “Чорний Ісус” убив трьох людей і ще одного поранив, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Перш ніж він був узятий під варту, він вигукував „Аллах Акбар!“”, — розповіли в поліції.
“Підозрюваний, 39-річний Алі Карі Мухаммад, також розшукувався у зв’язку зі стріляниною на минулого тижня в беззбройного охоронця мотелю у місті Фресно”, — повідомив шеф поліції Джеррі Дайер.
“Мухаммад вистрілив не менше 16 разів”, — додав поліцейський.