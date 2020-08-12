Прервавший пресс-конференцию Трампа стрелок угрожал убить людей

"Мужчина, 51-летний Майрон Бэзил Берриман с Форествилл, штат Мэриленд, был арестован по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов, по данным столичного полицейского управления. По словам властей, во вторник он оставался в больнице с критическими травмами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Берриман подошел к офицеру в форме около 18:00 в нескольких кварталах от Белого дома. По словам начальника спецподразделения Секретной службы Тома Салливана, он сказал офицеру, что у него есть оружие, а потом он агрессивно двинулся в сторону офицера и "оказался готовым к стрельбе, прежде чем офицер выстрелил в него один раз".

Однако Салливан не стал отвечать на вопрос о том, действительно ли человек был вооружен, но на месте происшествия оружие не было найдено. "Перед стрельбой Берриман кричал, что собирается убивать людей, по словам официальных лиц, знакомых с этим делом", - пишет АР.

После инцидента президент США Дональд Трамп заявил: "Была настоящая стрельба, и кого-то увезли в больницу". Он также отметил, что правоохранительные органы сделали выстрелы, и он верит, что стрелявший был вооружен. "Это был подозреваемый, который был застрелен", - сказал Трамп.

В настоящее время Секретная служба США проводит внутреннее расследование стрельбы.

Напомним, Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома.