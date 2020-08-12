Стрілок, що перервав пресконференцію Трампа, погрожував вбити людей

"Чоловік, 51-річний Майрон Безіл Берріман з Форествілл, штат Меріленд, був заарештований за звинуваченням у нападі на співробітника правоохоронних органів, за даними столичного поліцейського управління. За словами влади, у вівторок він залишався в лікарні з критичними травмами", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Берріман підійшов до офіцера в формі біля 18:00 в декількох кварталах від Білого дому. За словами начальника спецпідрозділу Секретної служби Тома Саллівана, він сказав офіцерові, що у нього є зброя, а потім він агресивно рушив у бік офіцера і "виявився готовим до стрільби, перш ніж офіцер вистрілив в нього один раз".

Проте Салліван не став відповідати на питання про те, чи дійсно чоловік був озброєний, але на місці події зброю не було знайдено. "Перед стрільбою Берріман кричав, що збирається вбивати людей, за словами офіційних осіб, знайомих з цією справою", – пише АР.

Після інциденту президент США Дональд Трамп заявив: "Була справжня стрілянина, і кого-то відвезли в лікарню". Він також зазначив, що правоохоронні органи вчинили стрілянину і що він вірить, що той, хто стріляв був озброєний. "Це був підозрюваний, який був застрелений", - сказав Трамп.

В даний час Секретна служба США проводить внутрішнє розслідування стрілянини.

Нагадаємо, Секретна служба США повідомила про поранення співробітника в ході стрілянини біля Білого дому.