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Стоит более 90 млн долларов: в США арестуют самолет российского олигарха

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. В США выдали ордер на арест самолета Airbus A319-100 стоимостью свыше 90 миллионов долларов, который принадлежит российскому олигарху, депутату госдумы рф андрею скочу. Он находится под санкциями из-за возможного нарушения закона о борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США, сообщает УНН

Детали

Соответствующий ордер выдал Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, который постановил, что Airbus A319-100 "подлежит изъятию и конфискации на основании нарушения федеральных законов по борьбе с отмыванием денег".

После того, как россия полномасштабно вторглась в Украину, были введены дополнительные санкции против скоча и его активов.  

Как отмечается, скоч является бенефициарным владельцем Airbus. США ввели санкции в отношении олигарха еще в 2018 году, а 24 марта этого года снова внесли его в список санкций вместе с другими депутатами госдумы, которые "поддерживают усилия кремля нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины". Этот парламентарий якобы является владельцем Airbus по ряду "фиктивных компаний и трастов, связанных с его романтическим партнером".

Известно, что Airbus  с бортовым номером P4-MGU и серийным номером 5445 стоит более 90 миллионов долларов.

Дополнение 

Евросоюз продлил экономические санкции в связи с военной агрессией рф против Украины еще на шесть месяцев. 

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