Стоит более 90 млн долларов: в США арестуют самолет российского олигарха

Детали

Соответствующий ордер выдал Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, который постановил, что Airbus A319-100 "подлежит изъятию и конфискации на основании нарушения федеральных законов по борьбе с отмыванием денег".

После того, как россия полномасштабно вторглась в Украину, были введены дополнительные санкции против скоча и его активов.

Как отмечается, скоч является бенефициарным владельцем Airbus. США ввели санкции в отношении олигарха еще в 2018 году, а 24 марта этого года снова внесли его в список санкций вместе с другими депутатами госдумы, которые "поддерживают усилия кремля нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины". Этот парламентарий якобы является владельцем Airbus по ряду "фиктивных компаний и трастов, связанных с его романтическим партнером".

Известно, что Airbus с бортовым номером P4-MGU и серийным номером 5445 стоит более 90 миллионов долларов.

Дополнение

Евросоюз продлил экономические санкции в связи с военной агрессией рф против Украины еще на шесть месяцев.