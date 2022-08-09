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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Коштує понад 90 млн доларів: у США арештують літак російського олігарха

Коштує понад 90 млн доларів: у США арештують літак російського олігарха

Київ • УНН

 • 205253 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У США видали ордер на арешт літака Airbus A319-100 вартістю понад 90 мільйонів доларів, який належить російському олігарху, депутату держдуми рф андрію скочу. Він перебуває під санкціями через можливе порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей. Про це повідомили на сайті міністерства юстиції США, інформує УНН

Деталі

Відповідний ордер видав Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка, який постановив, що Airbus A319-100 "підлягає вилученню та конфіскації на підставі порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей".

Після того, як росія повномасштабно вторглася в Україну, були запроваджені додаткові санкції проти скоча та його активів.  

Як зазначили, скоч є бенефіціарним власником Airbus. США ввели санкції щодо олігарха ще в 2018 році, а 24 березня цього року знову внесли його до списку санкцій разом з іншими депутатами держдуми, які "підтримують зусиля кремля порушити суверенітет і територіальну цілісність України". Цей парламентар нібито є власником Airbus через низку "фіктивних компаній та трастів, пов'язаних із його романтичним партнером".

Відомо, що Airbus з бортовим номером P4-MGU і серійним номером 5445 коштує понад 90 мільйонів доларів.

Доповнення 

Євросоюз продовжив економічні санкції у зв'язку з військовою агресією рф проти України ще на шість місяців. 

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