Коштує понад 90 млн доларів: у США арештують літак російського олігарха

Деталі

Відповідний ордер видав Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка, який постановив, що Airbus A319-100 "підлягає вилученню та конфіскації на підставі порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей".

Після того, як росія повномасштабно вторглася в Україну, були запроваджені додаткові санкції проти скоча та його активів.

Як зазначили, скоч є бенефіціарним власником Airbus. США ввели санкції щодо олігарха ще в 2018 році, а 24 березня цього року знову внесли його до списку санкцій разом з іншими депутатами держдуми, які "підтримують зусиля кремля порушити суверенітет і територіальну цілісність України". Цей парламентар нібито є власником Airbus через низку "фіктивних компаній та трастів, пов'язаних із його романтичним партнером".

Відомо, що Airbus з бортовим номером P4-MGU і серійним номером 5445 коштує понад 90 мільйонів доларів.

Доповнення

Євросоюз продовжив економічні санкції у зв'язку з військовою агресією рф проти України ще на шість місяців.