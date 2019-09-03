В США 14-летний подросток расстрелял свою семью из 5 человек

Известно, что в результате стрельбы трое погибли на месте, а двое умерли уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются. Отмечается, что подросток сам участвовал в поиске пистолета калибра 9 миллиметров, который он выбросил после совершения преступления.

Как писал ранее УНН, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о массовом убийстве семьи в Ульяновской области.

Подросток, который подозревается в убийстве пяти человек в Ульяновской области, был отличником. Об этом сообщил российскому агентству ТАСС заместитель губернатора региона Сергей Люльков.