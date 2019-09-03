У США 14-річний підліток розстріляв свою родину з 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У штаті Алабама (США) 14-річний американець зізнався у розстрілі п’ятьох членів своєї сім’ї. Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеві органи влади, передає УНН.
Відомо, що в результаті стрілянини троє загинули на місці, а двоє людей померли вже в реанімації. Серед розстріляних було троє дітей. Мотиви вбивства поки не називаються. Відзначається, що підліток сам брав участь в пошуку пістолета калібру 9 міліметрів, який він викинув після скоєння злочину.
Як писав раніше УНН, Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про масове вбивство сім’ї в Ульяновській області.
Підліток, який підозрюється у вбивстві п’яти осіб в Ульяновській області, був відмінником. Про це повідомив російському агентству ТАСС заступник губернатора регіону Сергій Люльков.