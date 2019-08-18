Влада Ульяновської області розповіла про підлітка, який ймовірно убив свою сім'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Підліток, який підозрюється у вбивстві п’яти осіб в Ульяновській області, був відмінником. Про це повідомив у неділю російському агентству ТАСС заступник губернатора регіону Сергій Люльков, передає УНН.
“Він був відмінником... З боку школи характеризувався позитивно”, — сказав співрозмовник агентства
Люльков додав, що підліток навчався в школі в сусідньому селі. Він також уточнив, що школяр захоплювався комп’ютерами.
Слідство порушило кримінальну справу про вбивство сім’ї в Ульяновській області за ч.2 ст. 105 КК РФ “Вбивство двох і більше осіб, в тому числі малолітньої”, де в приватному будинку знайшли п’ять тіл, в тому числі двох малолітніх дітей. Раніше про виявлення тіл в селі Патрікєєво Ульяновської області повідомила регіональна прокуратура. Неподалік згодом знайшли тіло підлітка.
Як повідомляв УНН, СК РФ опублікував відео з місця масового вбивства під Ульяновськом.