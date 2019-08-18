Власти Ульяновской области рассказали о подростке, который вероятно убил свою семью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Подросток, который подозревается в убийстве пяти человек в Ульяновской области, был отличником. Об этом сообщил в воскресенье российскому агентству ТАСС заместитель губернатора региона Сергей Люльков, передает УНН.
“Он был отличником... Со стороны школы характеризовался положительно”, — сказал собеседник агентства
Люльков добавил, что подросток учился в школе в соседнем селе. Он также уточнил, что школьник увлекался компьютерами.
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве семьи в Ульяновской области по ч.2 ст. 105 УК РФ “Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего”, где в частном доме нашли пять тел, в том числе двух малолетних детей. Ранее об обнаружении тел в селе Патрикеево Ульяновской области сообщила региональная прокуратура. Неподалеку впоследствии нашли тело подростка.
Как сообщал УНН, СК РФ опубликовал видео с места массового убийства под Ульяновском.