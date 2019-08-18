СК РФ опублікував відео з місця масового вбивства під Ульяновськом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Слідчий комітет РФ опублікував на своєму YouTube-каналі відеозапис з місця вбивства сім’ї з шести чоловік в селі Патрикєєво Ульяновської області, пише УНН.
На кадрах — будинок, в якому жила сім’я з шести чоловік. Вранці 18 серпня там знайшли тіла чоловіка, двох жінок і двох дітей, яким було по чотири роки. Пізніше біля вежі стільникового зв’язку неподалік від села виявили тіло 16-річного підлітка, який був родичем загиблих.
Згідно з однією з версій, молодик убив членів своєї сім’ї, після чого наклав на себе руки. За фактом події порушено кримінальну справу.
Слідчі, як видно на опублікованому записі, оглядають будинок, вивчають речі і стіни за допомогою ультрафіолету, роблять записи. Як повідомлялося раніше, підліток залишив передсмертну записку. Її зміст переказав представник прокуратури регіону.