В деле убийства Шеремета полиция обыскала дом волонтера Акастелова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. К активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастелову в ночь на 13 декабря полиция пришла с обысками. Об этом Акастелов сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"У меня дома полиция, будет обыск", - написал Акастелов.
В комментариях под постом Акастелов сообщил, что следователи приходили по делу убийства Павла Шеремета. Также отметил, что во время обысков присутствовал адвокат.
Напомним, в полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета.
Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.