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У справі вбивства Шеремета поліція обшукала будинок волонтера Акастьолова

У справі вбивства Шеремета поліція обшукала будинок волонтера Акастьолова

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. До активіста Майдану та волонтера Євген Акастьолова у ніч на 13 грудня поліція прийшла з обшуками. Про це Акастьолов повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В мене дома поліція, буде обшук", - написав Акастьолов.

У коментарях під постом Акастьолов повідомив, що слідчі приходили у справі вбивства Павла Шеремета. Також зазначив, що під час обшуків був присутній адвокат.

Нагадаємо, у поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.

Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.

Також нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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