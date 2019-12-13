У справі вбивства Шеремета поліція обшукала будинок волонтера Акастьолова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. До активіста Майдану та волонтера Євген Акастьолова у ніч на 13 грудня поліція прийшла з обшуками. Про це Акастьолов повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"В мене дома поліція, буде обшук", - написав Акастьолов.
У коментарях під постом Акастьолов повідомив, що слідчі приходили у справі вбивства Павла Шеремета. Також зазначив, що під час обшуків був присутній адвокат.
Нагадаємо, у поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.