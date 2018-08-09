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В деле убийства Бузины определили состав присяжных

Киев • УНН

 • 12011 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня в Шевченковском районном суде Киева был сформирован состав суда присяжных в уголовном производстве по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины и перенесено рассмотрение производства на 21 августа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

В деле убийства Бузины определили состав присяжных

"На заседании избрали пятерых членов суда присяжных. Затем автоматизированная система будет выбирать, кто из этих присяжных будет в тройке основных, а кто - в двойке запасных. Следующее заседание состоится 21 августа", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В то же время один из адвокатов обвиняемых Сергей Войченко рассказал, что суд начал сегодняшнее заседание без участия защитников. Он уточнил, что они заблаговременно сообщали суд о том, что будут находиться на других заседаниях.

"Сегодня выбирали присяжных. Суд сказал, что, по его мнению, он определился с пятью присяжными, из которых будут выбраны трое (основных - ред.) и два запасных. Кто будет основной, кто запасной, они будут определять самостоятельно. Очевидно, на следующее судебное заседание нам представят состав суда. Но суд сформирован не в соответствии с законом, с нарушением практики ЕСПЧ, национального законодательства", - сказал он.

Войченко добавил, что суд определил три следующие даты заседаний по делу Бузины, а именно: 21, 30 августа и 26 сентября.

Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.

16 апреля 2015 года днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.

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