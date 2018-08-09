У справі вбивства Бузини визначили склад присяжних

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Сьогодні у Шевченківському районному суді Києва було сформовано склад суду присяжних у кримінальному провадженні за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини і перенесено розгляд провадження на 21 серпня. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.