У справі вбивства Бузини визначили склад присяжних
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Сьогодні у Шевченківському районному суді Києва було сформовано склад суду присяжних у кримінальному провадженні за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини і перенесено розгляд провадження на 21 серпня. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.
“На засіданні було обрано п’ятьох членів суду присяжних. Потім автоматизована система обиратиме, хто із цих присяжних буде у трійці основних, а хто — у двійці запасних. Наступне засідання відбудеться 21 серпня”, — розповіли у прес-службі прокуратури.
Водночас один із адвокатів обвинувачених Сергій Войченко розповів, що суд почав сьогоднішнє засідання без участі захисників. Він уточнив, що вони завчасно повідомляли суд про те, що перебуватимуть на інших засіданнях.
“Сьогодні обирали присяжних. Суд сказав, що, на його думку, він визначився з п’ятьма присяжними, з яких буде обрано троє (основних — ред.) і два запасних. Хто буде основний, хто запасний, вони визначатимуться самостійно. Очевидно, на наступне судове засідання нам представлять склад суду. Але суд сформований не у відповідності із законом, з порушенням практики ЄСПЛ, національного законодавства”, — сказав він.
Войченко додав, що суд визначив три наступні дати засідань у справі Бузини, а саме: 21, 30 серпня і 26 вересня.
Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.
МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.