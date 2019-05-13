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7 марта, 15:45 • 97712 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138173 просмотра

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В деле об убийстве Ноздровской продолжается допрос свидетелей

В деле об убийстве Ноздровской продолжается допрос свидетелей

Киев  •  УНН

 • 11511 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Шевченковском районном суде города Киева продолжается допрос свидетелей по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом журналисту  УНН сообщила пресс-секретарь прокураторы Киевской области Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

"Последнее судебное заседание по этому делу было 10 мая 2019 года в Шевченковском районном суде города Киева, сейчас идет стадия допроса свидетелей в уголовном производстве", - отметила Гайовская-Ковбасюк.

Она добавила, что на заседании 10 мая обвиняемому в убийстве Ноздровской Юрию Россошанский был продлен на два месяца меру пресечения.

Следующее судебное заседание, по словам Гайовская-Ковбасюк, состоится 18 июня 2019 года.

Напомним, правозащитница Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным полиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенное подозрение.

Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, совершенного с особой жестокостью, - отныне грозит пожизненное лишение свободы.

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