В деле об убийстве Ноздровской продолжается допрос свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Шевченковском районном суде города Киева продолжается допрос свидетелей по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокураторы Киевской области Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
"Последнее судебное заседание по этому делу было 10 мая 2019 года в Шевченковском районном суде города Киева, сейчас идет стадия допроса свидетелей в уголовном производстве", - отметила Гайовская-Ковбасюк.
Она добавила, что на заседании 10 мая обвиняемому в убийстве Ноздровской Юрию Россошанский был продлен на два месяца меру пресечения.
Следующее судебное заседание, по словам Гайовская-Ковбасюк, состоится 18 июня 2019 года.
Напомним, правозащитница Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным полиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.
8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.
Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенное подозрение.
Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, совершенного с особой жестокостью, - отныне грозит пожизненное лишение свободы.