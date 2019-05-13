У справі про вбивство Ноздровської триває допит свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Шевченківському районному суді міста Києва триває допит свідків у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар прокуратори Київської області Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.
“Останнє судове засідання у цій справі було 10 травня 2019 року у Шевченківському районному суді міста Києва, наразі триває стадія допиту свідків у кримінальному провадженні”, — зазначила Гайовська-Ковбасюк.
Вона додала, що на засіданні 10 травня обвинуваченому у вбивстві Ноздровської Юрію Россошанському було продовжено на два місяці запобіжний захід.
Наступне судове засідання, за словами Гайовської-Ковбасюк, відбудеться 18 червня 2019 року.
Нагадаємо, правозахисниця Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними поліції, жінка померла від численних колото-різаних ран.
8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року скоїв ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська. За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив.
Як повідомляв УНН, прокуратура Київської області змінила раніше повідомлену підозру.
Юрію Россошанському за фактом умисного вбивства Ірини Ноздровської, вчиненого з особливою жорстокістю, — відтепер загрожує довічне позбавлення волі.