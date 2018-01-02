В деле Ноздровской допрошено более 50 человек

"По факту убийства Ирины Ноздровской Вишгородским отделом полиции ГУНП в Киевской области расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области... Сейчас в уголовном производстве допрошено более 50 человек, отрабатываются несколько версий убийства потерпевшей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, прокуратурой Киевской области взято на особый контроль ход досудебного расследования указанного уголовного производства и будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы лица, причастные к убийству, понесли суровую ответственность.

В настоящее время в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти потерпевшей. Процессуальным руководителем, в порядке ст. 36 УПК Украины, предоставлено следователю ряд указаний в целях всестороннего, полного и беспристрастного расследования указанного производства.

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"Прокуратура Киевской области требует тщательно отработать полицией всех лиц, контактировавших с потерпевшей накануне ее исчезновения, а также и те, от кого Ноздровской И.С. поступали угрозы, а также другие важные обстоятельства", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области было найдено труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровськои. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она "выиграла апелляцию" в деле о ДТП, в котором погибла ее родная сестра Светлана Сапатинская - за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда Дмитрий Россошанский.