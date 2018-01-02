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У справі Ноздровської допитано понад 50 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У кримінальному провадженні, відкритому за фактом вбивства адвоката Ірини Ноздровської, допитано понад 50 осіб. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

У справі Ноздровської допитано понад 50 осіб

“За фактом вбивства Ірини Ноздровської Вишгородським відділом поліції ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області... Наразі у кримінальному провадженні допитано більше 50 осіб, відпрацьовуються декілька версій вбивства потерпілої”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, прокуратурою Київської області взято на особливий контроль хід досудового розслідування вказаного кримінального провадження та будуть вжиті вичерпні заходи для того щоб особи, причетні до вбивства, понесли сувору відповідальність.

На даний час у кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу з метою встановлення причини смерті потерпілої. Процесуальним керівником, у порядку ст. 36 КПК України, надано слідчому ряд вказівок з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження.

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“Прокуратура Київської області вимагає ретельно відпрацювати поліцією всіх осіб, що контактували із потерпілою напередодні її зникнення, а також і ті, від кого Ноздровській І.С. надходили погрози, а також інші важливі обставини”, — зазначили у прес-службі прокуратури.

Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено труп зниклої напередодні юристки Ірини Ноздровської. Оголене тіло жінки виявили близько полудня.

Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона “виграла апеляцію” в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська — за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду Дмитро Россошанський.

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