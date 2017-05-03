В деле Н.Мартыненко уже есть пять подозреваемых - САП

"Сейчас по делу уже есть пять подозреваемых, которым в порядке, определенном УПК, объявлено о подозрении или приняты меры для этого. А господину Мартыненко отводится роль организатора. То есть, лицо, которое создало и руководило действиями других лиц в совершении этого уголовног правонарушения", - сказал он.

Р.Симкив также отметил, что сегодня рано говорить о передаче обвинительного акта в отношении Н.Мартыненко в суд, поскольку "уголовное производство является сложным, очень много следственных действий, которые нужно завершить".

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.