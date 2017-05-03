В деле Н.Мартыненко уже есть пять подозреваемых - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В уголовном производстве в отношении "Восток ГОК" уже сообщено о подозрении пяти лицам, а бывшему народному депутату Николаю Мартыненко отводится роль организатора. Об этом сказал сегодня прокурор САП Роман Симкив перед заседанием Апеляционного суда, передает корреспондент УНН.
"Сейчас по делу уже есть пять подозреваемых, которым в порядке, определенном УПК, объявлено о подозрении или приняты меры для этого. А господину Мартыненко отводится роль организатора. То есть, лицо, которое создало и руководило действиями других лиц в совершении этого уголовног правонарушения", - сказал он.
Р.Симкив также отметил, что сегодня рано говорить о передаче обвинительного акта в отношении Н.Мартыненко в суд, поскольку "уголовное производство является сложным, очень много следственных действий, которые нужно завершить".
Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.