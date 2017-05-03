У справі М.Мартиненка уже є п’ять підозрюваних – САП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У кримінальному провадженні стосовно "Схід ГЗК" вже повідомлено про підозру п’ятьом особам, а колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку відводиться роль організатора. Про це сказав сьогодні прокурор САП Роман Симків перед засіданням Апеляційного суду, передає кореспондент УНН.
“Зараз у справі вже є п’ять підозрюваних, яким в порядку, визначеним КПК, оголошено про підозру чи вжито заходів для цього. А пану Мартиненку відводиться роль організатора. Тобто, особа, яка створила і керувала діями інших осіб у вчиненні цього кримінального правопорушення”, — сказав він.
Р.Симків також зазначив, що сьогодні зарано говорити про передачу обвинувального акту щодо М.Мартиненка до суду, оскільки “кримінальне провадження є складним, є дуже багато слідчих дій, які потрібно завершити”.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.