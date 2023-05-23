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В деле Князева изъяли почти полмиллиона спрятанных долларов: НАБУ показало фото

Киев • УНН

 • 665431 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Почти полмиллиона долларов во время обыска изъяли по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, который вместе с адвокатом подозревается в получении 2,7 млн долларов взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию НАБУ.

Цитата

"НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличности в почти полмиллиона долларов США, спрятанную участниками преступления в деле по подозрению председателя Верховного Суда. Сейчас НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн долл. неправомерной выгоды главой ВС и адвокатом. Деньги передавали главе ВС в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов, отмечает НАБУ.

Дополнение

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, глава Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка "Финансы и Кредит" и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" (физических или юридических лиц) за определенное "вознаграждение".

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве главы суда.

18 мая ВАКС избрал меру пресечения бывшему главе Верховного Суда судье Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в виде 107 млн 360 тысяч гривен.

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