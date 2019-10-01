В деле экс-беркутовцев допросили еще одного днепропетровского "беркутовца"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил еще одного сотрудника днепропетровского батальона “Беркута” Юрия Веприкова, который является свидетелем защиты, передает УНН.
Сегодня допросили сотрудника Днепропетровского “Беркута”, который 19-20 февраля 2014 года находился в центре Киева вместе с коллегами.
Напомним, сегодня в суде через видеоконференцсвязь планируют допрос Захарченко.
Как сообщал УНН, в деле экс-беркутовцев допросили двух сотрудников днепропетровского батальона “Беркута”.