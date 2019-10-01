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Справа ексберкутівців: сьогодні в суді через відеоконференцзв'язок планують допит Захарченка

Київ • УНН

 • 11303 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Святошинський районний суд Києва сьогодні планує допитати як свідка колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка через відеоконференцзв'язок під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.

Справа ексберкутівців: сьогодні в суді через відеоконференцзв'язок планують допит Захарченка

Сьогодні заплановано проведення допиту свідка Захарченка в режимі відеоконференцзв'язку. Початок допиту оголошено о 14:30.

Нагадаємо, у справі ексберкутівців на допит мають викликати Парубія, Луценка, Кличка, Портнова.

Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва частково задовольнив клопотання адвокатів ексберкутівців про допит свідків під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року.

Українські Національні Новини

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