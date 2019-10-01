Справа ексберкутівців: сьогодні в суді через відеоконференцзв'язок планують допит Захарченка

Сьогодні заплановано проведення допиту свідка Захарченка в режимі відеоконференцзв'язку. Початок допиту оголошено о 14:30.

Нагадаємо, у справі ексберкутівців на допит мають викликати Парубія, Луценка, Кличка, Портнова.

Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва частково задовольнив клопотання адвокатів ексберкутівців про допит свідків під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року.