Дело экс-беркутовцев: сегодня в суде через видеоконференцсвязь планируют допрос Захарченко

Сегодня запланировано проведение допроса свидетеля Захарченко в режиме видеоконференцсвязи. Начало допроса объявлено в 14:30.

Напомним, по делу экс-беркутовцев на допрос должны вызывать Парубия, Луценко, Кличко, Портнова.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей в ходе рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.