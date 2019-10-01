Дело экс-беркутовцев: сегодня в суде через видеоконференцсвязь планируют допрос Захарченко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева сегодня планирует допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко через видеоконференцсвязь при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
Сегодня запланировано проведение допроса свидетеля Захарченко в режиме видеоконференцсвязи. Начало допроса объявлено в 14:30.
Напомним, по делу экс-беркутовцев на допрос должны вызывать Парубия, Луценко, Кличко, Портнова.
Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей в ходе рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.