Справа ексберкутівців: на допит викличуть Парубія, Луценка, Кличка, Портнова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Святошинський районний суд Києва частково задовольнив клопотання адвокатів ексберкутівців про допит свідків у розгляді кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року. Про це повідомив адвокат ексберкутівців Олександр Горошинський у коментарі журналісту УНН.
"Будемо допитувати (мера столиці – ред.) Віталія Кличка, (Генерального прокурора України – ред.) Юрія Луценка, (депутата –ред.) Сергія Пашинського, (голову Верховної Ради України – ред.) Андрія Парубія, депутата Геннадія Москаля, (міністра юстиції часів Януковича – ред.) Олену Лукаш, (ексзаступника голови АП Віктора Януковича – ред.) Андрія Портнова, (голову МЗС часів Януковича – ред.) Леоніда Кожару та (посла України в Канаді – ред.) Андрія Шевченка", - сказав Горошинський.
За його словами, також суд задовольнив допит потерпілих від дій активістів – поранених силовиків та близько 50 співробітників внутрішніх військ.
Як повідомляв УНН, з 22 ексбійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі.