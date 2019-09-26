У справі ексберкутівців допитали двох співробітників дніпропетровського батальйону "Беркуту"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Святошинський райсуд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитав двох співробітників дніпропетровського батальйону “Беркуту”, які є свідками захисту. Про це повідомив адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв у коментарі журналісту УНН.
“Сьогодні допитали двох співробітників Дніпропетровського „Беркуту“, які були серед перших правоохоронців, яких пострілами з консерваторії поранили 20 лютого (2014 року - ред.)”, — сказав Варфоломєєв.
За його словами, наступне засідання відбудеться 1 жовтня.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва частково задовольнив клопотання адвокатів ексберкутівців про допит свідків у розгляді кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року.
Як повідомляв УНН, з 22 ексбійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі.