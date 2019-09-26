В деле экс-беркутовцев допросили двух сотрудников днепропетровского батальона "Беркута"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил двух сотрудников днепропетровского батальона “Беркута”, которые являются свидетелями защиты. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев в комментарии журналисту УНН.
“Сегодня допросили двух сотрудников Днепропетровского „Беркута“, которые были среди первых правоохранителей, которых выстрелами из консерватории ранили 20 февраля (2014 года — ред.)”, — сказал Варфоломеев.
По его словам, следующее заседание состоится 1 октября.
Напомним, Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов ексберкутивцив о допросе свидетелей в рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.
Как сообщал УНН, с 22 экс-бойцов “Беркута” в розыске находится 18 человек, остальные — под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов “Беркута” находятся на территории Беларуси и Польши.