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В деле экс-беркутовцев допросили двух сотрудников днепропетровского батальона "Беркута"

Киев • УНН

 • 9782 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил двух сотрудников днепропетровского батальона “Беркута”, которые являются свидетелями защиты. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев в комментарии журналисту УНН.

В деле экс-беркутовцев допросили двух сотрудников днепропетровского батальона "Беркута"

“Сегодня допросили двух сотрудников Днепропетровского „Беркута“, которые были среди первых правоохранителей, которых выстрелами из консерватории ранили 20 февраля (2014 года — ред.)”, — сказал Варфоломеев.

По его словам, следующее заседание состоится 1 октября.

Напомним, Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов ексберкутивцив о допросе свидетелей в рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.

Как сообщал УНН, с 22 экс-бойцов “Беркута” в розыске находится 18 человек, остальные — под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов “Беркута” находятся на территории Беларуси и Польши.

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