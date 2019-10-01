У справі ексберкутівців допитали ще одного дніпропетровського "беркутівця"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Святошинський районний суд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитав ще одного співробітника дніпропетровського батальйону “Беркуту” Юрія Веприкова, який є свідком захисту, передає УНН.
Сьогодні допитали співробітника Дніпропетровського “Беркуту”, який 19-20 лютого 2014 року перебував в центрі Києва разом із колегами.
Нагадаємо, сьогодні в суді через відеоконференцзв’язок планують допит Захарченка.
Як повідомляв УНН, у справі ексберкутівців допитали двох співробітників дніпропетровського батальйону “Беркуту”.