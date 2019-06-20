В деле экс-беркутовцев допросили тайного свидетеля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил тайного свидетеля обвинения. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский в комментарии журналисту УНН.
“Сегодня на заседании допросили одного свидетеля в засекреченном режиме с изменением внешности и голоса из другого помещения. Фактически по видеоконференцсвязи”, - сказал Горошинский.
Он добавил, что следующее заседание состоится 2 июля.
Напомним, в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.
Как сообщал УНН, что с 22 экс-бойцов “Беркута” в розыске находится 18 человек, остальные — под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов “Беркута” находятся на территории Беларуси и Польши.
Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов “Беркута” в международный розыск.