В спортшколе футболиста Ярмоленко уже 18 лет нет горячей воды

"В школе нет ничего - горячей воды уже нет 18 лет, автобуса нет, школа находится в высшей лиге чемпионата Украины, дети 15, 16, 17, 18 лет на автобусе в аварийном состоянии ездят и в Винницу, и в Сумы, и в Тернополь и в Киев", - рассказал он.

Улучшить условия тренировок маленьких футболистов планировалось в том числе за счет платежа солидарности за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко, рассказал Прокопович. Однако, ФК "Динамо" (Киев) своих обязательств так и не выполнил, добавил он.

"Я вам скажу, что у нас есть, куда средства использовать, это и приобретение автобуса, и построение футбольной площадки, и раздевалки. Материальная база нашей школы, олимпийского, подчеркиваю, резерва, находится в очень плохом состоянии", - добавил директор школы.

"Годовой бюджет нашей школы составляет 5 млн 970 тыс. грн, то есть почти 6 млн. А от трансфера за Андрея наша школа должна была получить более 8 млн грн в эквиваленте евро", - рассказал он.

Напомним, школа "Юность" за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко в "Боруссию" Д должна была получить от футбольного клуба "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере примерно 286 тыс. евро. Однако по неизвестным причинам часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро футбольным клубом "Динамо" (Киев) 16 января 2018 года безосновательно была перечислена неприбыльной общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность".

По данному факту открыто уголовное производство.

Согласно материалам следствия, между ФК "Динамо" (Киев), кипрской компанией "Динамо Киев ЛТД" и ОО "ЧОФК "Юность" 20 декабря 2017 года был заключен договор о перечислении на счета общественной организации 150 тыс. евро.

Отметим, что в УЕФА ранее сообщили УНН о том, что мониторят скандальный трансфер Ярмоленко.