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У спортшколі футболіста Ярмоленка вже 18 років немає гарячої води

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Чернігівська СДЮШОР “Юність”, яка виховала футболіста Андрія Ярмоленка, 18 років працює без гарячого водопостачання. Також вихованці закладу сьогодні мають у користуванні лише один аварійний автобус. На ньому змушені їздити Україною по змаганнях. Про це в коментарі  УНН розповів директор школи Геннадій Прокопович.

У спортшколі футболіста Ярмоленка вже 18 років немає гарячої води

"У школі немає нічого - гарячої води вже немає 18 років, автобусу немає, школа знаходиться у вищій лізі чемпіонату України, діти 15, 16, 17, 18 років на автобусі в аварійному стані їздять і у Вінницю, і у Суми, і в Тернопіль, і у Київ", - розповів він.

Покращити умови тренувань маленьких футболістів планувалося у тому числі за рахунок платежу солідарності за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка, розповів Прокопович. Однак, ФК "Динамо" (Київ) своїх зобов'язань так і не виконав, додав він.

"Я вам скажу, що ми маємо, куди кошти використати, це і придбання автобуса, і побудова футбольного майданчика, і роздягальні. Матеріальна база нашої школи, олімпійського, підкреслюю, резерву, перебуває у дуже поганому стані", - додав директор школи.

"Річний бюджет нашої школи становить 5 млн 970 тис. грн, тобто майже 6 млн. А від трансферу за Андрія наша школа повинна була отримати понад 8 млн грн в еквіваленті євро", - розповів він.

Нагадаємо, школа “Юність” за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка до “Боруссії” Д мала отримати від футбольного клубу “Динамо” (Київ) платіж солідарності у розмірі приблизно 286 тис. євро. Проте з невідомих причин частину зазначеного платежу солідарності у розмірі 150 тис. євро футбольним клубом “Динамо” (Київ) 16 січня 2018 року безпідставно було перераховано неприбутковій громадській організації “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність”.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Згідно з матеріалами слідства, між ФК “Динамо” (Київ), кіпрською компанією “Динамо Київ ЛТД” та ГО “ЧОФК “Юність” 20 грудня 2017 року було укладено договір про перерахування на рахунки громадської організації 150 тис. євро.

Зауважимо, що в УЄФА раніше повідомили УНН про те, що моніторять скандальний трансфер Ярмоленка.

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