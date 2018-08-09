У спортшколі футболіста Ярмоленка вже 18 років немає гарячої води

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Чернігівська СДЮШОР “Юність”, яка виховала футболіста Андрія Ярмоленка, 18 років працює без гарячого водопостачання. Також вихованці закладу сьогодні мають у користуванні лише один аварійний автобус. На ньому змушені їздити Україною по змаганнях. Про це в коментарі УНН розповів директор школи Геннадій Прокопович.