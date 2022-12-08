У певицы Селин Дион диагностировали неизлечимый синдром ригидности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Селин Дион объявила, что у нее диагностировано редкое и неизлечимое неврологическое заболевание, известное как синдром ригидности, и что она отменит или отложит десятки концертов в рамках своего турне «Courage», передает УНН.
Детали
В эмоциональном пятиминутном видео в Instagram, опубликованном в четверг, 54-летняя Дион сказала фанатам: «У меня долгое время были проблемы со здоровьем, и мне было очень трудно столкнуться с этими проблемами и говорить о них, через все, что я прошла».
«Недавно у меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство, называемое синдромом скованности», – продолжила она.
«Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, теперь мы знаем, что это то, что вызывает все мои спазмы. К сожалению, эти спазмы влияют на каждый аспект моей повседневной жизни, иногда вызывая затруднения при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связи, чтобы петь так, как я привыкла».
Из-за своего диагноза певица сказала, что «не будет готова возобновить свой тур по Европе в феврале».
В своем видео Дион выразила оптимизм, что она поправится и сможет вернуться на сцену.
Веб-сайт тура Дион объявил в четверг, что все концерты, запланированные на период с мая по июль 2023 г., были отменены, а все концерты, первоначально запланированные на период с февраля по апрель 2023 г., были перенесены на 2024 год.
Все шоу, которые должны пройти в период с августа по октябрь следующего года, «остаются в соответствии с графиком», говорится в сообщении.
Справка
Синдром скованности представляет собой неврологическое и аутоиммунное заболевание, при котором мышцы постепенно напрягаются, вызывая болезненные и изнурительные спазмы. В более экстремальных формах это может мешать людям ходить или заниматься повседневной жизнью.
По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта США (NINDS), громкие звуки или эмоциональный стресс могут вызвать спазмы, в результате чего люди с синдромом падают и травмируются, в результате чего некоторые из них «боятся выходить из дома».
Это неизлечимо, но симптомы можно контролировать и облегчать с помощью лекарства. По данным NINDS, эксперты не знают, что вызывает болезнь, которая поражает женщин больше мужчин.