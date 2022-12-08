У співачки Селін Діон діагностували невиліковний синдром ригідності

Деталі

В емоційному п'ятихвилинному відео в Instagram, опублікованому в четвер, 54-річна Діон сказала фанатам: «У мене довгий час були проблеми зі здоров'ям, і мені було дуже важко зіткнутися з цими проблемами і говорити про них, через все, що я пройшла».

«Нещодавно у мене діагностували дуже рідкісне неврологічне розлад, що називається синдромом скутості», - продовжила вона.

«Хоч ми все ще вивчаємо це рідкісне захворювання, тепер ми знаємо, що це те, що викликає всі мої спазми. На жаль, ці спазми впливають на кожен аспект мого повсякденного життя, іноді викликаючи труднощі при ходьбі і не дозволяючи мені використовувати свої голосові зв'язки, щоб співати так, як я звикла».

Через свій діагноз співачка сказала, що «не буде готова відновити свій тур Європою в лютому».

У своєму відео Діон висловила оптимізм, що вона видужає і зможе повернутися на сцену.

Веб-сайт туру Діон оголосив у четвер, що всі концерти, заплановані на період з травня по липень 2023 року, були скасовані, а всі концерти, спочатку заплановані на період з лютого по квітень 2023 року, були перенесені на 2024 рік.

Усі шоу, які мають відбутися у період із серпня по жовтень наступного року, «залишаються відповідно до графіка», йдеться у повідомленні.

Довідка

Синдром скутості являє собою неврологічне та аутоімунне захворювання, при якому м'язи поступово напружуються, викликаючи хворобливі та виснажливі спазми. У екстремальніших формах це може заважати людям ходити або займатися повсякденним життям.

За даними Національного інституту неврологічних розладів та інсульту США (NINDS), гучні звуки чи емоційний стрес можуть викликати спазми, внаслідок чого люди з синдромом падають та травмуються, внаслідок чого деякі з них «бояться виходити з дому».

Це невиліковно, але симптоми можна контролювати та полегшувати за допомогою ліків. За даними NINDS, експерти не знають, що викликає хворобу, яка вражає жінок більше, ніж чоловіків.