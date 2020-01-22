В спецотделе ГБР проинформировали родственников Небесной Сотни о первых результатах расследования

"Следователи отдела по расследованию преступлений совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований приняли участие в брифинге с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни", участниками Революции Достоинства и Офиса Генерального прокурора. Во время мероприятия сотрудники подразделения по "делам Майдана" рассказали о плане своей работы", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР сообщили потерпевшим и их защитникам, что сейчас происходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса Генерального прокурора. Продолжительность процесса связана с большим количеством эпизодов и вещественных доказательств по делам. По принятым производствам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании "дел Майдана", которых общество ожидает от ГБР.

Напомним, специальный следственный отдел Государственного бюро расследований был окончательно укомплектован только 11 января 2020 года. В бюро были переведены следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследованием преступлений совершенных во время Революции Достоинства. Несмотря на короткий срок работы подразделения, пока следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд.