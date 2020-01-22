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У спецвідділі ДБР проінформували родичів Небесної Сотні про перші результати розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Спеціальний слідчий підрозділ ДБР у "справах Майдану" поінформував родини Героїв Небесної Сотні та їхніх захисників про перші результати роботи. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

У спецвідділі ДБР проінформували родичів Небесної Сотні про перші результати розслідування

"Слідчі відділу з розслідування злочинів вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань взяли участь у брифінгу з представниками ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", учасниками Революції Гідності та Офісу Генерального прокурора. Під час заходу співробітники підрозділу у "справах Майдану" розповіли про план своєї роботи", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР поінформували потерпілих та їхніх захисників, що наразі відбувається прийом відповідних кримінальних проваджень від Офісу Генерального прокурора. Тривалість процесу пов’язана з великою кількість епізодів та речових доказів у справах. По прийнятих провадженнях формуються плани подальших слідчих дій, щоб забезпечити якісні результати у розслідуванні "справ Майдану", яких суспільство очікує від ДБР.

Нагадаємо, спеціальний слідчий відділ Державного бюро розслідувань був остаточно укомплектований лише 11 січня 2020 року. До бюро були переведені слідчі та прокурори Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які займалися розслідуванням злочинів вчинених під час Революції Гідності. Не зважаючи на короткий термін роботи підрозділу, наразі слідчі ДБР вже готуються до скерування однієї із справ до суду.

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