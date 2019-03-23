Сегодня состоится пробное ВНО по 10 предметам

"Завтра состоится пробное внешнее независимое оценивание по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, более 4500 ранее зарегистрированных лиц не приняли участие в пробном внешнем независимом оценивании по украинскому языку.



Напомним, 16 марта в Украине состоялось пробное внешнее независимое оценивание - 2019 с ВНО по украинскому языку и литературе.

19 марта Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы и задачи пробного ВНО по украинскому языку и литературе.

В 2018 году по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку фиксируется увеличение уровня гендерной диспропорции.