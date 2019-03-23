Сегодня состоится пробное ВНО по 10 предметам
Киев • УНН
КИЕВ, 23 марта. УНН. В субботу, 23 марта, состоится второй тур пробного внешнего независимого оценивания по 10 предметам. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.
"Завтра состоится пробное внешнее независимое оценивание по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, более 4500 ранее зарегистрированных лиц не приняли участие в пробном внешнем независимом оценивании по украинскому языку.
Напомним, 16 марта в Украине состоялось пробное внешнее независимое оценивание - 2019 с ВНО по украинскому языку и литературе.
19 марта Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы и задачи пробного ВНО по украинскому языку и литературе.
В 2018 году по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку фиксируется увеличение уровня гендерной диспропорции.